Yeni yıla sayılı günler kala ehliyet, kimlik kartı, pasaport gibi harçlardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinde kalabalık oluşturdu. Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğünde yaşanan yoğunluk görüntülendi.

Yeni yıla günler kala vatandaşlar, kimlik, pasaport ve ehliyet gibi işlemleri halledebilmek için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Yeni yılda gelecek olan harç ücretleri ve zamlardan etkilenmek istemeyen her yaştan vatandaş, işlemlerini yapmak için sıraya girdi. Uzun bir müddet beklemek zorunda kalan vatandaşların nüfus müdürlüğünde oluşturduğu yoğunluk kameralar tarafından görüntülendi.

'Vatandaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmaması temennisinde bulunuyoruz'

Nüfus müdürlüklerinde oluşan kalabalık ve yoğunluk hakkında konuşan Fatih İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Sis, 'Her yıl sonu itibarıyla yeni yıla geçerken değerleme oranlarıyla birlikte değerli kâğıtlarda ücret artışı olmaktadır. Bunu bilen vatandaşlarımız, yeni yıla geçmeden önce zamdan etkilenmemek için kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini bir an önce değiştirmek istiyorlar. Bu da nüfus müdürlüklerimizde Türkiye genelinde yoğunluğa sebep olmaktadır. Biz bütün vatandaşlarımızdan randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmelerini istiyoruz. İşlemlerini bir an önce yapmalarını ve son güne bırakmamalarını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımız 1-2 ay önce nüfus müdürlüklerine başvursalardı bu kadar yoğunlukla karşılaşmazlardı. Ancak vatandaşlarımız son günleri, son haftaları beklediği için hepsi birden nüfus müdürlüklerine akın edince böyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Yeni yılla birlikte gelecek olan zamlardan etkilenmemek için yapmaktadırlar' şeklinde konuştu.

'Genelde yılbaşından sonra harçlara zam geldiği için yoğunluk oluyor'

Nüfus müdürlüğüne işlemleri için gelen Emir Tural ise, 'Genelde yılbaşından sonra harçlara zam geldiği için yoğunluk oluyor. İnsanlar şimdiden işlerini bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden bir yoğunluk oluşuyor. Biz de şu an sıramızı bekliyoruz' dedi.

'Zam gelmeden önce alayım dedim'

Ehliyetini almak için nüfus müdürlüğüne gelen Melih Mete Azak isimli vatandaş ise, 'Ehliyet almak için geldim. Seneye yılbaşından sonra harçlara zam olmasın diye zam gelmeden önce alayım dedim. Ehliyetimin fişini de hatta şimdi yatırdım. Daha yeni bankadan geldim buraya, harcımı yatırdım. Ehliyetimi alıp gideceğim inşallah. Sınavdan geçtim, onun için geldim' diye konuştu.

'Yoğun bir kalabalık var'

Kalabalık hakkında konuşan vatandaş Ferman Demir ise, 'Bu sadece nüfusta olan bir durum değil. Şöyle söyleyeyim size, kaymakamlıkta her alanda böyle. Kalabalığı zaten kendiniz görüyorsunuz. Yoğun bir kalabalık var' ifadelerini kullandı.