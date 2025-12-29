İstanbul Avrupa yakasında Beylikdüzü ve Avcılar ilçeleri başta olmak üzere, gece aydınlatmalarındaki arızalara Boğaziçi Elektrik ekipleri yetişemiyorlar.

Beylikdüzü ilçesinde Kavaklı ve Yakuplu mahallelerinde onlarca sokak aydınlatması günlerdir çalışmıyor. Avcılarda Ambarlı Mahallesinde ise birçok noktada arızalara 20 günü aşkın süredir müdahale edilmiyor.

Özellikle Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesinde Salı ve Pazar pazarlarının kurulduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı başta olmak üzere Ayasofya, Yeşilyurt, İbrahim Müteferika caddelerinde onlarca aydınlatma direğine enerji gelmiyor. Vatandaşlar defalarca Boğaziçi elektrik ekiplerine şikayette bulunmalarına rağmen 20 günü aşkın süredir Kavaklı Mahallesindeki 5-6 caddede çok büyük bir güzergahın karanlığa gömüldüğünü söylediler. Pazarcılar ise sabah erken saatlerde araç farları ile tezgahlarını kurduklarını, vatandaşlarda bölgedeki okul ve kurslara getirdikleri çocuklarının zorlukla yol aldığını bildirdiler. Bölgedeki 3 caminin girişlerinin de karanlık olması, yolun karşısına geçen cemaat için tehlike arz ediyor. Emniyet bakımından da kendilerinin tedirgin olduğunu belirten vatandaşlar, 'Bu kadar uzun süredir bakım yapılmaması, gece aydınlatmalarının onarılmaması büyük bir sorumsuzluk' diye konuştular.

Avcılarda ise Ambarlı mahallesi ve E5 kenarındaki birçok aydınlatma lambasının sönük olması da vatandaşların dikkatini çekiyor. Bakım ekiplerinin sayısının arttırılmasını isteyen vatandaşlar, sokak aydınlatmalarının daha kısa sürede devreye alınmasını talep ettiler.