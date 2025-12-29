Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri 2026 Türkiye Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride 7'si altın olmak üzere 18 madalya kazandı.

Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung-fu Şampiyonası'na Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü damga vurdu. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yarışan sporcular turnuvadan tam 18 madalyayla dönmeyi başardı.

Sultangazili sporcular, gençler ve büyükler etaplarında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 6 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 18 madalya almayı başardı. 3 sporcu ise 2026 yılında Çin'de düzenlenecek olan Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası için Milli Takım seçmelerine kota aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Sporda yaptığımız güçlü girişimler, güçlü projelerle Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 yılı Avrupa Spor Şehri unvanını almıştık. Sporcularımız da bu unvana ne kadar layık olduğumuzu bir kez daha gösterdiler. Wushu Kung-fu Türkiye Şampiyonası'nda tam 18 madalya ile eve döndüler. Bu gerçek bir başarı hikayesidir. Spor gerçekten bir ekip işi. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz' dedi.