Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı görevine Bursa İl Başkanı Murat Kolancı tarafından Ercan Emre atandı.

Konuyla ilgili Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;" Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, partimizin Milli Görüş hareketinin temel hassasiyetleri ve ilkeleri doğrultusunda, yeni bir döneme adım atmanın heyecanını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün, bayrak değişimi vesilesiyle, partimizde yeni bir sayfa açılıyor; bu değişimle birlikte, halkımıza hizmet yolunda taze bir enerji ve dinamizm geliyor.

Yeni dönemin gereği olarak, partimizde bir bayrak devri gerçekleşmiş ve İnegöl İlçe Başkanlığı görevine Bursa İl Başkanımız Sayın Murat Kolancı'nın takdirleriyle Sayın Ercan Emre atanmıştır. Bayrak devri, partimizin misyonunu daha da ileriye taşımak için yeni bir enerji ve dinamizm kazandırma arzusunun bir yansımasıdır.

Bununla birlikte, kurucu ilçe başkanımız Sayın İlhan Baykan'a, teşkilatımızın kuruluşundan bu yana Davamız için yaptığı özverili çalışmalar ve fedakliklardan dolayı derin teşekkürlerimizi sunarız. Baykan partimiz için değerli bir isim olarak, bundan sonra da İnegöl Belediye Meclisi Üyesi olarak partimizi ve davamızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Bu bayrak devri, İlhan Baykan'ın siyasi mücadelesinin başka bir alanda sürdürülmesine imkân tanırken, Sayın Ercan Emre’nin de partimize yeni bir soluk getirmesine vesile olacaktır.

Yeniden Refah Partisi olarak halkımızın teveccühü ve bize gösterdiği yoğun ilgi, azmimizi artırmakta ve omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da büyütmektedir. Milli Görüş’ün yüksek hassasiyetleriyle, ülkemizin ve milletimizin refahı için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu yeni süreçte, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimizin altını çiziyor ve bu aziz davada bizimle yürüyen herkese en derin şükranlarımızı sunuyoruz.