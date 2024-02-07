Mart 2024’de yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi tarafından İnegöl Belediye Başkan Adayı gösterilen tecrübeli siyasetçi Mehmet Kaygusuz seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün grup halinde İnegöl esnaflarını ziyaret ederek destek isteyen Mehmet Kaygusuz, ilginç projeleri ve çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

Seçilmesi halinde mahalle muhtarlarının Belediye Meclisinin doğal üyeleri olacağını söyleyen Kaygusuz, modifiye araç tutkunları ve gençler içinde ilginç projeler açıklamıştı.

İnegöl’de siyasi partiler arasında adaylığı ilk açıklanan isim olan Kaygusuz, telefonları sürekli açık olan, ulaşılabilir bir belediye başkan vaadinde de bulunarak üstü kapalı olarak Alper Taban’a eleştiride bulundu.

Seçim startına İnegöl’ün efsane Belediye Başkanları arasında gösterilen Merhum Hikmet Şahin döneminde yaptığı çalışmaları anlatarak başlayan Kaygusuz bu söylemleri sıkça dillendirmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarında Merhum Hikmet Şahin’le birlikte olduğu videolar ile o dönemde yaptıkları çalışmaları anlatan görseller yayınlayan Kaygusuz, “Merhum Hikmet Şahin döneminde, İnegöl’ümüz için yaptığımız yapısal reformlar, yeni dönemde “yeniden” yapacağımız hizmetlerin teminatıdır.” mesajını yayınladı.