Yaklaşan yerel seçimlere sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) beklenmedik bir gelişme yaşandı. YRP'nin Bergama Belediye Başkan adayı Mutlu Metin, adaylıktan çekildiğini ve desteğini Cumhur İttifakı'nın adayı Sadık Doğruer'e verdiğini açıkladı. Metin, yaptığı açıklamada " “Bu kararı almamda adaylığım kesinleştiğinde yaşadığım bazı olaylar ve Bergamamızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması Bergamamızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması ve yöremizdeki eş dost iş arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler özellikle son günlerde şahsımı telefonla arayarak seçim süreci ile ilgili yaptığımız görüşmeler de etkili olmuştur. Beni bu süreçte gerçekten destekleyen yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize Saygı ve Sevgilerimi Sunuyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ