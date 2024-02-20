Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı Belediye Meclis üyesi adaylarının listesini İlçe Seçim kuruluna teslim etti. Listede şu isimler yer aldı;
- İLHAN BAYKAN
- GÖZDE ÇELİK
- NECATİ YALÇINYİĞİT
- ALİ RIZA KARA
- FEHMİ DOĞAN
- ERCAN EMRE
- AYHAN KILIÇER
- MUSA ALPTEKİN
- AKIN URAS
- YUNUS POLAT
- MEHMET ERGÜN
- İBRAHİM KOCAAĞA
- HASAN AKGÜN
- HALİT KOŞAN
- HAYRULLAH ŞAHAN
- NUREDİN MİHRALİ
- ERHAN GÖKBULUT
- NEŞET TOPAL
- HARUN BAYKAL
- ÖMER BAŞYİĞİT
- SAMET DENİZ
- YUNUS EMRE AY
- FERHAT DOĞAN
- HAMZA İRGÜNEŞ
- İDRİS AKBAŞ
- NURULLAH UBAY
- MEHMET EMİN YİĞİT
- FERHAT DOĞAN
- HAMZA İRGÜNEŞ
- İDRİS AKBAŞ
- NURULLAH UBAY
- MEHMET EMİN YİĞİT
- SEMA NUR DUMAN
- EDA NUR KAYACAN
- HALDUN SEVİNÇ
- YUNUS EMRE BAY
- FARUK OKUMUŞ
- MUSTAFA KARADENİZ
LİSTEDE 3 BAYAN ADAY
Meclis üyesi adayları içinde 3 bayan aday yer aldı. 2023 seçimlerinde 2.bölge 3. Sıradan Milletvekili adayı olan Gözde Çelik 2. Sıradan meclis üyesi adayı olurken, 33. Sıradan Sema Nur Duman, 34. Sıradan Eda Nur Kayacan aday gösterildi.
KONTENJANA ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE
- MEHMET ERSAN
- KAMİL ALTAŞ
- TİMUR EREZSARI
- SELMA VARIŞLISOY
Kaynak: İbrahim Uslu