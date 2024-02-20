Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı Belediye Meclis üyesi adaylarının listesini İlçe Seçim kuruluna teslim etti. Listede şu isimler yer aldı; 

  1. İLHAN BAYKAN
  2. GÖZDE ÇELİK
  3. NECATİ YALÇINYİĞİT
  4. ALİ RIZA KARA
  5. FEHMİ DOĞAN
  6. ERCAN EMRE
  7. AYHAN KILIÇER
  8. MUSA ALPTEKİN
  9. AKIN URAS
  10. YUNUS POLAT
  11. MEHMET ERGÜN
  12. İBRAHİM KOCAAĞA
  13. HASAN AKGÜN
  14. HALİT KOŞAN
  15. HAYRULLAH ŞAHAN
  16. NUREDİN MİHRALİ
  17. ERHAN GÖKBULUT
  18. NEŞET TOPAL
  19. HARUN BAYKAL
  20. ÖMER BAŞYİĞİT
  21. SAMET DENİZ
  22. YUNUS EMRE AY
  23. FERHAT DOĞAN
  24. HAMZA İRGÜNEŞ
  25. İDRİS AKBAŞ
  26. NURULLAH UBAY
  27. MEHMET EMİN YİĞİT
  28. FERHAT DOĞAN
  29. HAMZA İRGÜNEŞ
  30. İDRİS AKBAŞ
  31. NURULLAH UBAY
  32. MEHMET EMİN YİĞİT
  33. SEMA NUR DUMAN
  34. EDA NUR KAYACAN
  35. HALDUN SEVİNÇ
  36. YUNUS EMRE BAY
  37. FARUK OKUMUŞ
  38. MUSTAFA KARADENİZ

LİSTEDE 3 BAYAN ADAY
Meclis üyesi adayları içinde 3 bayan aday yer aldı. 2023 seçimlerinde 2.bölge 3. Sıradan Milletvekili adayı olan Gözde Çelik 2. Sıradan meclis üyesi adayı olurken, 33. Sıradan Sema Nur Duman, 34. Sıradan Eda Nur Kayacan aday gösterildi.

KONTENJANA ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE

  1. MEHMET ERSAN
  2. KAMİL ALTAŞ
  3. TİMUR EREZSARI
  4. SELMA VARIŞLISOY

Kaynak: İbrahim Uslu