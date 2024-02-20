AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Belediye Başkanı ve meclis üyesi adaylarının listesini İlçe Seçim Kuruluna teslim ettiklerini açıkladı.

Durmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Partimize teveccüh göstererek rekor sayıda başvuru aldığımız meclis üyeliği adaylığı için başvuru yapan birbirinden değerli tüm AK gönüllü dava kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Meclis üyeliğine yazılması gereken sayının 37 ile sınırlı olmasından mütevellit listeye yazamadığımız dava kardeşleriminde bundan sonraki süreçlerde farklı platformlarda Partimizin çatısı altında şehrimize hizmet edecek olacağını da tekrar hatırlatmak isterim.Yapılan değerlendirme ve istişareler sonucunda İnegölümüz’ü yarınlara taşıyacak kadrolar olduğuna inandığımız Cumhur ittifakımızın Belediye Başkanı ve meclis üyesi adaylarımızın listesini İlçe Seçim Kuruluna teslim ettik.

Şehrimiz,Cumhur ittifakımız ve partimiz için hayırlı olsun inşaallah..."

Kaynak: Murat Avcı