Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine, Harun BAYKAL'ın ataması, partinin Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Resul KURT ve İnegöl İlçe Başkanı İlhan BAYKAN'ın onay ve destekleriyle gerçekleşti. Harun BAYKAL, göreve atanmasının ardından şu ifadelere yer verdi;

"Milletimize hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolculukta Yeniden Refah Partisi Bursa İl Gençlik Kolları Başkanımız Resul KURT ve Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanımız İlhan BAYKAN Bey'in olur ve tensipleriyle Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım.

Hakkımızda hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum...

Yeniden Refah Partisi İnegöl Ilçe Gençlik Kolları Başkanı AK Parti Bursa'da iki ilçe yönetimi belli oldu