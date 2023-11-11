Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi'nde, yeni dönemin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri netlik kazandı. CHP'de gerçekleşen genel başkan değişiminin ardından, Parti Meclisi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda MYK'nın yeni üyeleri belirlendi.
Yeni MYK'de yer alan isimler şöyle:
Burhanettin Bulut (Halkla İlişkiler)
Deniz Yücel (Parti Sözcüsü)
Gül Çiftci (Seçim ve Hukuk)
Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)
Ensar Aytekin (Örgüt)
Özgür Karabat (Mali İşler)
Gökhan Zeybek (Yerel Yönetim)