Mudanya'nın Arnavutköy Yat Limanı'nda yer alan Mudanya Yelken Kulübü, çalışmalarına yeniden başladı. Önceki dönem Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından kapatılan kulüp, yeni Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın ve Bursa Yelken Akademisi'nin desteğiyle tekrar aktif hale getirildi. Kulüp, yelkencilik sporuna ilgi duyan çocukları yetiştirmek amacıyla faaliyete geçti. Yelken antrenörü Osman Yüce Kırbaş, şu an beş sporcu ile Optimist yelken çalışmalarını sürdürdüklerini ve açılış sonrası daha fazla yelkenciyi aralarına katacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA