Ülkemizin en büyük sorunlarından biri haline gelen alkol tüketimi ve bağımlılığı vatandaşlar arasında tartışma sebebi olmayı sürdürüyor.BURSA (İGFA)- Vatandaşlar tarafından ülkemizin dertlerinin başında sıralanmaya devam eden ‘’alkol’’ tüketimi, son yıllarda yaş aralığı da azalarak artmaya devam ediyor. Uzmanlar alkol bağımlılığı yaşının 15’e kadar düştüğünü kaydediyor.

Avrupa ülkelerine nazaran daha az alkol tüketen Türkiye’de kişi başına düşen alkol tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1.8 litre olarak göze çarpıyor.

Birçok vatandaş özellikle akşam saatlerinde yolda yalnız yürümekten çekindiğini ifade ederken alkolün sebep olduğu kavga, yaralama, öldürme gibi olaylardan endişelerini dile getiriyor.

Alkol tüketiminin azaltılması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, özellikle film ve dizilerde alkolü özendiren sahnelerin yasaklanmasını ve konu ile ilgili bilinç oluşturacak kamu spotlarının hazırlanmasını talep ediyor.