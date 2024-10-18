İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çetenin, bebeklerin ölümlerine neden olduğu iddia ediliyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, çetenin lideri olduğu belirtilen Dr. F.S. ile örgüt yöneticisi Dr. İ.G'nin, hastanelerin uygun tedavi koşullarını göz önünde bulundurmaksızın, bebek hastaların hayatını tehlikeye atarak anlaşmalı hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettikleri ifade ediliyor.

Zanlıların, bebek hastaların uzun süreli yatış işlemlerinin yapılmasını sağlayarak, SGK'den yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirtilen fezlekede, "curosurf" isimli, solunum tedavisinde kullanılan ilaçların, bebek hastalar üzerinde kullanılmış gibi gösterip üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'yenidoğan çetesine' ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

BEBEKLERİN HAYATINI HİÇE SAYDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Dr. F.S'nin ve örgüt yöneticisi zanlı Dr. İ.G'yle birlikte hareket edip hastanelerin uygun koşullarda tedavi verebilecek durumda olup olmadığına bakmaksızın, bebek hastaların hayatı pahasına, anlaşmalı oldukları hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri kaydedildi.

Zanlıların, bebek hastaların uzun süreli yatış işlemlerinin yapılmasını sağlayarak, SGK'den yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirtilen fezlekede, "curosurf" isimli, solunum tedavisinde kullanılan ilaçların, bebek hastalar üzerinde kullanılmış gibi gösterip üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edildi.

Fezlekede, şüphelilerin bazen yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının yaşadığı mağduriyetlerden faydalandıkları ve örgüt üyesi hemşireler aracılığıyla "simsarlık" yöntemiyle hasta yakınlarından piyasa fiyatlarının üzerinde tedavi masrafları aldıkları belirtiliyor. Bu durum, kamu kurumunu dolandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Fezlekede ayrıca, şüphelilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yüksek miktarda ödeme almak için bebeklerin hastanede yatış sürelerini uzattıkları ifade ediliyor. Tedavi koşulları yetersiz olan hastanelere sevk edilen bazı bebeklerin kısa sürede eksiklik yaşadığı ve bu bebeklerin epikriz raporlarının doldurulmadığı tespit edildi. Normalde doktorlar tarafından hazırlanması gereken epikriz raporlarının, hemşireler tarafından yazıldığına dikkat çekildi.

HEMŞİRELER YETERSİZ

Fezlekede, soruşturma kapsamında hemşireler hakkında yapılan çalışmalarda ise hemşirelerin birçoğunda "Neonotoloji" bilimi adı verilen erken doğum ve doğum sonrası 4 haftayı kapsayacak şekilde bebeklere sağlık hizmeti verebilme yetkisine haiz olmaları için gereken NRP sertifikalarının olmadığının tespit edildiği belirtildi. Bağcılar'da özel bir hastanede ölen bebeğin ölümü gerçekleştiği zaman hastanede olması gereken Dr. D.E'nin hastanede olmadığı ve olayı gizlemek amacıyla hemşire Ç.D'nin akıl almak için İ.G'yi aradığı kaydedilen fezlekede, yaklaşık 6 aylık siyahi bebeğin ölümünün, eğitimi yetersiz hemşire H.D.T. ve diğer çalışanların fark etmemesi sonucu olduğuna yer verildi.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, en az 12 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen çetenin faaliyetlerini yürüttüğü hastanelerin listesi de yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, İstanbul'da bulunan 19 özel hastaneye yer verildi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin de dahil olduğu liste belli oldu.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri Doğamed Sağlık Hizmetleri Ekip Sağlık Hizmetleri Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Medilife Sağlık Hizmetleri Özel Avcılar Hospital Hastanesi Özel Avrupa Şafak Hastanesi Özel Bağcılar Medlife Hastanesi Özel Doğa Hospital Özel İstanbul Şafak Hastanesi Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri Refik Arslan Sağlik Hizmetleri Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Silivri Kolan Hastanesi Yonca Sağlık Hizmetleri Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi GMZ Sağlık Hizmetleri Özel Reyap İstanbul Hastanesi Özel TRG Hospitalist Hastanesi