SASKİ, şehrin muhtelif noktalarında altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bin 700 metrelik yağmur suyu hattı yenilenen Semerciler Mahallesi’nde yağmur suları eksiksiz ve güvenle taşınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Belediyesi tarafından Mahallemi Güzelleştiriyorum projesi kapsamında üstyapısı yenilenecek Semerciler Mahallesi’nin altyapı çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında bin 700 metrelik yağmur suyu hattı kısa sürede yenilendi.

ESTETİK GÖRÜNÜMDEN ÖNCE GÜÇLÜ ALTYAPI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Üstyapı çalışması yapılacak mahallelerin altyapı hatlarını anında yeniliyor veya bölgenin nüfus yoğunluğuna göre yeni hat kazandırıyoruz. Böylelikle Büyükşehir Belediyemizin veya ilçe belediyelerimizin yeniledikleri asfalt veya kaldırımların estetik görünümünün bozulmasına müsaade etmiyoruz. Adapazarı’nın en yoğun mahallelerinden biri olan Semerciler Mahallesi yenilenen alt ve üstyapısı ile şehrin cazibesine yakışır hale gelecek” ifadeleri kullanıldı.