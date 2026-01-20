Yapılan denetimler kapsamında, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş. (YESAŞ) hakkında cezai işlem uygulandı.

Halkın temel gıda maddeleri arasında yer alan ekmek ve pide üretiminde hijyen standartlarının en üst seviyede tutulmasını hedefleyen Yenişehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde; imalathanelerin genel temizliği, çalışan personelin kıyafet düzeni ve üretilen ürünlerin gramajları detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında YESAŞ’ta gerçekleştirilen kontrollerde hijyen standartlarına aykırı durumlar tespit edildi. Hamur kazanlarında "güve" olarak tabir edilen böceklerin bulunması üzerine ekipler tarafından tutanak tutulurken, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye cezai işlem uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilçemizde faaliyet gösteren tüm işletmeleri periyodik aralıklarla denetliyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından YESAŞ’ta yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve hamur kazanlarında güve olarak tabir edilen böceklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yenişehir’imizin köklü kurumlarından biri olan YESAŞ’ta yönetimin bu ihmalkârlığını göz ardı etmemiz mümkün değildir. Halk sağlığını ilgilendiren bu konuda gerekli cezai işlemi uygulamak zorunda kaldık" dedi.

