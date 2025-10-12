Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Anadolu Mayası" temasıyla bu yıl 15’incisini düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı; zengin söyleşi programı, çeşitli etkinlikleri ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile benzersiz bir platform sundu. Her yaş grubuna ve farklı düşünce yapılarına hitap eden söyleşiler sayesinde yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi. Fuarda sivil toplum kuruluşlarına (STK) da özel bir alan sunuldu. Kocaeli’ye değer katan yerel yazarlar ve şairler, gerçekleştirdikleri keyifli söyleşilerle fuara renk kattı.

"Akçakoca, Kocaeli’nin tarihi aktörlerinden biri"

Tarih alanında eserleri kaleme alan Fehmi Demir, Akçakoca hakkında yaptığı söyleşide, "Toplumu idare eden geri plandaki akıl hocaları Osmanlı’yı meydana getiren kişilerdendir. Bunlardan bir tanesi ise Akçakoca’dır. O şehri mayalayan kişileri tanımadan şehri anlamak mümkün değildir. Şehri şehir yapan o şehrin geçmişindeki aktörlerdir" diyerek, Kocaeli’yi şehir yapan aktörlerden birinin Akçakoca olduğunu ifade etti.

"Akçakoca’nın Kandıra’ya gelme süreci"

Akçakoca’nın Kocaeli’ye gelişini anlatan Demir, "1315’de hareketlenen yolculuk Kandıra’da sonlanıyor. Şu an yarım saat ile gidilecek yol 15 yılda tamamlanmış. Gerçeklikten kopmadan hikâyeyi onun üzerine kurarak bugüne taşımaya gayret ediyoruz" dedi. Fehmi Demir, insanın kendini aradığını ifade ederek, çocukların kitap fuarına gelmesinin önemine değindi. Demir, çocukların fuara gelerek alışveriş yapmalarının gerek olmadığını sadece atmosferin içerisinde akışta bulmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

illüstrasyon sunumu ve duygu yüklü şiir dinletisi

Akademisyen ve çocuk kitap yazarı Çağrı Odaşı, Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleştirdiği söyleşisinde çocuk kitabı yazmak ve illüstrasyon üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Şair Salim Kara, kendi kaleme aldığı bir şiirini okudu. Okuduğu şiirinin arkasındaki hikayeyi ve duyguları da dinleyiciler ile buluşturan şair; acının, aşkın, umutların ve hatıraların birer tercümanı oldu.

Halk şiiri edebiyatın ötesinde bir kimlik

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen söyleşide ise Hacer Alioğlu Yakuti ve Elmas Gezer, "Anadolu’nun Edebi Hafızası" hakkında konuştu. Şiirlerin okunduğu söyleşide destanlardan türkülere birçok değerin üzerinde duruldu. Halk şiirinin kökeninden Anadolu’nun yolculuğu anlatılırken İslamiyet’in etkisi ile tasavvufun dokunduğu eserler de yer aldı. Konuşmacı Alioğlu, halk şiirinin yalnızca bir edebiyat değil bir kimlik olduğunu ifade etti. Gün boyu devam eden söyleşilerde Marmara Yazarlar Şairler Ozanlar Derneği (MAYŞODER) ve

Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği (TÜŞSAD) üyelerinin katılımı ile keyifli söyleşiler sahne aldı.