Yerli komedi filmi C Takımı’nın ikinci filmi için çekimler tamamlandı. Film, Şubat 2025’te vizyona girecek.

Yerli komedi filmi C Takımı’nın ikincisi için çekimler sürüyor. Vahdet Erdoğan’ın hem yapımcılığını yaptığı hem de yazdığı hikayeden yola çıkılarak senaryosunun yazıldığı filmin çekimleri Kastamonu’da tamamlandı.

Yapımcı Vahdet Erdoğan filmi ve çekim sürecini şöyle anlattı: ’’Yağmur nedeniyle sık sık çekimlere ara vermek zorunda kaldık sette, yağmurun dinmesini beklerken kendi aralarında eğlenen oyuncuların bu enerjisi filme de yansıdı. Filmde 90’lı yıllarda lisede haylazların toplandığı C sınıfında tanışan arkadaş grubunun, 30 yıl sonra hala başlarını derde sokabilme yetenekleri komik bir dille anlatılıyor. Karakterler adeta yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. Şubat 2024’te vizyona giren ve gişede başarı yakaladığımız C Takımı’nın birinci filminde İstanbul’daki mafyadan kaçan arkadaşlar, C Takımı 2’de kaçtıkları Kastamonu’da da başlarını derde sokuyorlar. Komedi ve macera kaldığı yerden devam ediyor.’’

Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan’ın hikayesinden yola çıkarak senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı 2 filminin başrollerinde yine Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir yer alıyor. Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı’nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve bir diğer başarılı fenomen Onur Sermik de C Takımı 2’de izleyicinin karşısına çıkacak.

C Takımı 2, Şubat 2025’te vizyona girecek.