Yerli firmalar, bu yıl 150 milyar dolara ulaşması beklenen dünya oyuncak pazarında ağırlığını artırmak için yatırımlarını artırdı. E-ticaret yoluyla Avrupa, ABD başta olmak üzere 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren yerli oyuncak üreticileri, satışlarda bu yıl 1,5 milyon adede ulaşmayı planlıyor.

Bu doğrultuda yeni yatırım planlarını anlatan Enfal Oyuncak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karaduman, 5 yıl içerisinde oyuncak üretiminde ana ülke konumunda bulunan Çin’de yatırım yapacaklarını söyledi.

“3 yılda ihracatımız 10 milyon doları aştı”

Bebeklerin sağlığının ön planda tutularak, kimyasal içermeyen en kaliteli hammaddelerden ana kucağı, biberon gibi bebek ürünleri, bebek ev güvenlik ürünleri, bebek termosu ve katlanabilir banyo setleri ile ürün çeşitliliğini artırdıklarını anlatan Karaduman, “Tüm dünyada oyuncak üretiminin büyük oranda Çin’e kaydığı dönemde dünyada 24 ülkeye yerli üretim oyuncak satarak sürdürüyoruz. Pandemi döneminde Avrupa’nın Türkiye’ye yönelmesi, ihracat kapılarını araladı ve ilk kez 2022 yılında aralarında Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Rusya’nın bulunduğu ülkelere kalıbı, üretimi kendimize ati yaklaşık 1 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. 3 yıl gibi kısa bir sürede ihracatımız 10 milyon doların üzerine çıktı” dedi.

“Çin’de bize ait bir fabrika olacak”

Karaduman, hem Türkiye’de artan maliyetlerden dolayı hem de ABD pazarına kolay giriş yapabilmek maksadıyla Çin’de üretim planladıklarından bahsederek, “Türkiye’den üretim yapıp ihraç etmek hem de Çin’den üretim yapıp Türkiye’ye gelmeden direkt bu markayı dünyaya satmayı hedefliyoruz. Aynı diğer bütün global markaların yaptığı gibi. Çin’deki üretim merkezimiz bize ait bir fabrika olacak ama dünyaya biz oradan ürünlerimizi dağıtmayı hedefliyoruz. Türkiye’den yurt dışına satış yakın coğrafya için daha mantıklı ama küçük ve katma değerli ürünlerin de Çin’den gitmesi daha mantıklı olduğu için iki tarafı da kullanıp biz bu markayı dünyaya bu şekilde açmayı hayal ediyoruz. Özellikle, Amerika’da oyuncak pazarı çok büyük ve bizim kadar sağlıklı, güçlü üretim yapan markalar yok. ABD, Pandemi sonrası Çin’den alım oranlarını da düşürdüğü için bir Türk markası olarak bu pazarda güçlü şekilde yer alma fırsatı görüyoruz”” diye konuştu.

“Online pazarda aktif şekilde satış yapıyoruz”

Ürünlerinin online kanal ve seçkin bebek ve oyuncak mağazalarında, discount market zincirlerinde yer aldığını anlatan Karaduman, “Bizim şu anda müşteriyle direkt temas ettiğimiz yer online kanal. İleride fiziki mağaza hedefimiz de var. Özellikle yurtdışında markamızı görmek isterim” dedi.

Online’da büyüdüklerini anlatan Karaduman, “Şu anda Amazon İngiltere’de aktif olarak satış yapıyoruz. Almanya’da şirketimizin kurulumu bitti. İngiltere’de hem şirketimiz var hem Avrupa’da şirketimiz oluyor şu an Amazon kanalında. Bu bize ihracat anlamında yeni bir yol açacak. Online e-ihracat tarafını geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Dijitalleşme oyuncak yaşını düşürdü”

Oyuncakta 0-6 yaşa odaklandıklarını vurgulayan Karaduman, gelişen teknolojiyle birlikte oyuncakla oyun oynama yaşının gerilediğine, bu nedenle bu gruba odaklandıklarını söyledi. Karaduman, “Oyuncak büyük bir sektör. Her yaşa oyuncak seçimi çok önemli. Her oyuncak her çocuğa hitap etmiyor, her çocuğun kendi oyuncak tercihi farklı. Biz bu branşı seçtik. Bu yaş grubunda da ilerlemeye devam ediyoruz. Doğru bir yolda olduğumuzda da inanıyoruz” dedi.