Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şehir içindeki trafik kazalarının yüzde 52,3’ü, yani neredeyse her iki kazadan biri, motosiklet türü araçların karıştığı kazalardan oluştu. 1 Ocak – 10 Nisan 2025 tarihleri arasında motosiklet ve sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 650 bin 760 işlem gerçekleştirildi.

2024 yılında motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında ise 1.584 vatandaş hayatını kaybetti.

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 3 – 10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi. Bu denetimlerde hız ihlali yapan 166 bin 960 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 28 bin 697 araca, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290 kişiye, sürücü belgesi olmayan 13 bin 960 kişiye ve zorunlu trafik sigortası bulunmayan 6 bin 971 araca işlem yapıldı. Ayrıca, mevzuata aykırı olarak çakar tertibatı kullanan 31 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Denetimlerin sonucunda toplam 497 bin 591 araca veya sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.