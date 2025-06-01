Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu belirterek, bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulandığını ve araçların mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edildiğini belirtti. Sürücülere, araçlarda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle abartılı egzoz kullanımından kaçınmaları uyarısında bulundu.

Ayrıca, 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 3 milyon 630 bin 932 aracın denetlendiği bilgisini de paylaşan Bakan Yerlikaya, denetimlerde 34 sürücünün yetkisiz ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullandığı, 156 bin 242 aracın hız ihlali yaptığı, 28 bin 392 aracın periyodik muayenesinin yaptırılmadığı, 31 bin 98 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 17 bin 595 kişinin sürücü belgesiz araç kullandığı ve 7 bin 455 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığını açıkladı.

Tüm bu ihlaller nedeniyle toplam 567 bin 397 araç ve sürücüye işlem yapıldığı belirtilirken, Bakan Yerlikaya, yolculukların sevdiklerinize kavuşmak için olduğunu, ayırmak için değil notunu düştü.