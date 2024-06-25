’Kalkan-24’ denetimleri kapsamında 1.456 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-24” denetimlerinde . düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; ’i İstanbul’da olmak üzere Mobil Göç Noktası Aracımız ile ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; bin kimlik kontrolü yapıldı. . düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"