İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada 13 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"13 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında;

911 Kg Uyuşturucu Madde,10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.83 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

28'i tutuklandı. 17'sine Adli Kontrol Kararı veridi. 5'nin işlemleri sürüyor.Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 494 kg esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk, 92,5 kg eroin, 36 kg esrar ele geçirildi. 18 Zehir Taciri yakalandı. 8'i tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22,5 kg esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg likit esrar ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı. 3'ü de tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 1 Zehir Tacirinin adli işlemleri sürüyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kg metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı. 2'si de tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 200 kg toz esrar ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 Sokak Satıcısı yakalandı. 5'i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda; Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 38 Sokak Satıcısı yakalandı. 4'ü tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg skunk ve Muhtelif miktarda kök skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı. 2'si de tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 35,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai ile Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirildi. 4 Zehir Taciri yakalandı. 4'ünün de adli işlemleri sürüyor.