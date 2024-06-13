İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle düzenlediği değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz yıl 191 bin 450 düzensiz göçmenin Türkiye sınırlarından geçişinin önlendiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'de yasal olarak kalan yabancıların sayısına dair bilgiler veren Yerlikaya, 3 milyon 114 bin 99 Suriyelinin geçici koruma altında, 1 milyon 125 bin 623 kişinin ikamet izniyle ve 234 bin 528 kişinin uluslararası koruma statüsünde bulunduğunu belirtti. Toplamda, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip olan yabancı sayısının 4 milyon 474 bin 250 olduğunu açıkladı.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir yıl içinde 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü, 2016'dan bu yana dönen Suriyeli sayısının ise 658 bin 463'e ulaştığını paylaştı.