Bu süre zarfında toplam 2 milyon 912 bin 29 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı olarak çakar lamba kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca:

142 bin 823 sürücü hız ihlali yaparken,

30 bin 633 aracın periyodik muayenesi eksikti,

23 bin 233 sürücü emniyet kemeri kullanmadı,

20 bin 156 sürücü ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı,

11 bin 670 araç ise zorunlu mali sigortadan yoksundu.

Toplamda 549 bin 57 araç/sürücüye ceza kesildi.

Yetkililer, özellikle hız ihlalleriyle mücadelenin öncelikli olduğunu belirtti. Mobil radar araçları ve elektronik denetleme sistemleri ile gece-gündüz yapılan hız kontrolleri, aşırı hızın neden olduğu kazaları önlemeyi hedefliyor. 2024’ün ilk 9 ayında meydana gelen 200 bin 38 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının %37,5'inin hız kaynaklı olduğu açıklandı.

Kazalara sebep olan diğer hatalar arasında:

%15,6 oranında geçiş önceliğine uymama,

%9,1 şerit değiştirme kurallarına uymama,

%8,7 takip mesafesi ihlali,

%8,3 dönüş kurallarına uymama,

%4 manevra hataları ve

%2,6 kırmızı ışık ihlali yer alıyor.