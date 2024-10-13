Bu süre zarfında toplam 2 milyon 912 bin 29 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı olarak çakar lamba kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.
Ayrıca:
- 142 bin 823 sürücü hız ihlali yaparken,
- 30 bin 633 aracın periyodik muayenesi eksikti,
- 23 bin 233 sürücü emniyet kemeri kullanmadı,
- 20 bin 156 sürücü ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı,
- 11 bin 670 araç ise zorunlu mali sigortadan yoksundu.
Toplamda 549 bin 57 araç/sürücüye ceza kesildi.
Yetkililer, özellikle hız ihlalleriyle mücadelenin öncelikli olduğunu belirtti. Mobil radar araçları ve elektronik denetleme sistemleri ile gece-gündüz yapılan hız kontrolleri, aşırı hızın neden olduğu kazaları önlemeyi hedefliyor. 2024’ün ilk 9 ayında meydana gelen 200 bin 38 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının %37,5'inin hız kaynaklı olduğu açıklandı.
Kazalara sebep olan diğer hatalar arasında:
- %15,6 oranında geçiş önceliğine uymama,
- %9,1 şerit değiştirme kurallarına uymama,
- %8,7 takip mesafesi ihlali,
- %8,3 dönüş kurallarına uymama,
- %4 manevra hataları ve
- %2,6 kırmızı ışık ihlali yer alıyor.
Muhabir: ŞERİFE ÖZ