Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından Yeşim Grup, "Yeşim İnovasyon Buluşması" isimli bir etkinlik düzenleyerek yenilikçi çalışmalarını gözler önüne serdi.

Yeşim Grup’un her yıl iki kez düzenleyerek gelenekselleştirilmeyi hedeflediği “Yeşim İnovasyon Buluşmaları”nın ilki, Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Co-CEO’su Selim Şankaya, üst düzey yöneticiler ve Yeşim çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Yeşim’in ürün kalitesinin ve yenilikçi anlayışının tüm yönleriyle ortaya konduğu etkinlikte, Yeşim’de üretimi yapılan tüm markaların ürünlerishowroom alanındaki pazar yerindesergilendi. Tasarım ve Ar-Ge Departmanlarının hayata geçirdiği inovatif tasarımların ve proje ürünlerinin de yer aldığı etkinliğin en ilgi çekici yanlarından biri ise Yeşim çalışanları ve yöneticilerinden oluşan bir grubun bu ürünlerle yaptığı defile oldu.

Açılış konuşmasında firmanın inovasyona olan bağlılığını vurgulayan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, "Tekstil sektöründe inovasyon ve yenilikçilik, firmamızın başarısının temel taşlarıdır. En son teknolojileri kullanarak üretim süreçlerimizi geliştiriyor, çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle en yüksek kaliteyi sunuyoruz. Yenilikçi tasarımlarımız ve projelerimizle müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Bu yolda, siz değerli Yeşimlilerle birlikte ilerlemekten büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.Şankaya ayrıca, düzenlenen etkinliğin de bu inovatif bakış açısıyla ortaya çıkarılan ürünleri sergilemek için önemli bir platform olduğunu sözlerine ekledi.

Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya da yaptığı açıklamada, Ar-Ge çalışmaları ve bu çalışmalar neticesinde ortaya koydukları yenilikler ile sektörlerinde öncü bir konumda olduklarının altını çizdi. Şankaya,"Yeşim olarak insana ve doğaya saygılı bir üretim süreci benimsiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız çerçevesinde, müşterilerimizin taleplerine en üst düzeyde yanıt verirken sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımımızla çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi de en aza indiriyoruz. Ayrıca, kumaş atıklarımızı yeniden değerlendirmek ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Böylelikle, kaynak kullanımımızı optimize ediyor ve ekolojik ayak izimizi sürekli olarak azaltmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte yol alan, değerli emekleriyle projelere katkıda bulunan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya ve Co-CEO’su Selim Şankaya, showroom’da yer alan mağazaları tek tek gezerek Yeşim’in geliştirdiği inovatif projelerle ortaya çıkan tasarımları yerinde inceledi.