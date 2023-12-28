Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre yılbaşı gibi dönemlerin ciddi kalp sorunlarında zirve yaptığı dönemler olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, yeni yıl ve kalp sağlığı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Kış aylarında kalp sağlığına daha da önem gösterilmesi gerektiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, “Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizleri de bu tür havalarda 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların bu nedenle dikkatli davranması gerekiyor. Kış aylarına denk gelen yılbaşında da özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların sağlığına eğilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların yılbaşında kontrolsüz bir şekilde beslenmemesi, yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaları aşırı tüketmemesi gerekir. Özellikle dışarda yemek yiyecek kalp hastaları veya kalp hastalığı için risk taşıyan kişilerin akılcı menü seçimine dikkat etmeleri önemlidir” dedi.

Kalple ilgili semptomları göz ardı etmeyin

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre yılbaşı gibi dönemlerin ciddi kalp sorunlarında zirve yaptığı dönemler olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Bu dönemin hem kış aylarına denk gelmesi hem de aşırı yiyecek içecek tüketimi kronik kalp hastalığı bulunanları olumsuz etkileyebilmektedir. Kalp hastaları böyle süreçlerde diyetlerine dikkat etmemekteler. Ayrıca yoğun sosyalleşme programları hiç akılda olmasa da strese neden olabilmektedir. Bu nedenle de kalp rahatsızlıkları daha da gün yüzüne çıkabilmektedir. Bazı kişiler de yıl sonunun yoğun bir dönem olması nedeniyle kalple ilgili belirtileri olsa da bununla ilgilenmeyebilmektedir. Yoğunluktan ötürü muayenelerini de erteleyebilmektedir” şeklinde konuştu.

Bu belirtiler kalp sorunlarını işaret edebiliyor

Göğüste, midede, boyun ya da çene gibi bölgelerde rahatsızlık hissinin kalp sorunlarını işaret edebileceğine değinen Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, “Nefes darlığı, soğuk terleme, baş dönmesi veya mide bulantısı, cilt renginde sarılık, şiddetli baş ağrısı gibi semptomları olanların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önem taşımaktadır. Semptomlar dışında yeni yıl heyecanına kapılıp kalp hastalarının ilaçlarını ihmal etmemesi gerekmektedir” dedi.

Tuz alımını sınırlandırın

Yeni yıl akşamında aşırıya kaçmadan yiyecek içecek tüketilmesinin kalp sağlığı için uygun olacağının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Kızartılmış yiyecekler yerine ızgara, fırında pişen yiyecekler tüketilmeli. Fast food türü yerine sebzelerden oluşan menüler tercih edilebilir. Tatlı tercihlerinde ise meyve yemek denenebilir. Ayrıca yılbaşı akşamı tuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Yemekten bir saat önce veya bir saat sonra kısa bir yürüyüş yapılabilir” diye konuştu.

Aşırıya kaçarak yiyecek içecek tüketimi yapmayın

Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, yılbaşı gecesi kalp krizi geçirme ve buna bağlı ölüm ihtimalinin yılın diğer günlerine göre daha yüksek oranda olduğunun eldeki tıbbi veriler tarafından da doğrulandığını bir kez daha vurgulayarak, kalp ve tansiyon rahatsızlığı şikayeti olanların yılbaşında aşırıya kaçacak şekilde yemek yememesi, yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaları fazla tüketmemesi, ayrıca yüksek miktarda alkol almamaları gerektiğini de ifade etti.