Yıldırım’da en önemli gündemin kentsel dönüşüm olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam eden Yıldırım Belediyesi Millet Mahallesi’nde yeni bir kentsel dönüşüm projesinin startını verdi. Uzlaşma görüşmelerinin tamamlandığı 6 bin 350 metrekarelik proje alanında tahliye ve yıkım işlemleri devam ediyor. Derya Caddesi üzerinde bulunan, 73 konutun yıkıldığı Millet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5 bloktan oluşan 128konut ve 2 bin 100 metrekarelik ticari alan üretilecek. Çocuk oyun alanları ve sosyal yaşam alanları bulunan proje tamamlandığında Yıldırım’a değer katacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Kamu olarak gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra özel sektöre verdikleri destekle vatandaşları daha güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmak için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte hem kentimizin çehresini güzelleştiriyoruz hem de hemşehrilerimizin depreme dayanıklı, güvenli binalarda oturmasına imkan sağlıyoruz. Bu süreçleri özel sektörün destekleriyle yürütüyoruz. Bu şekilde kentimizin dört bir yanında kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede de hemşehrilerimizin özel sektör eliyle yüzde yüze yakın uzlaşma ile bir süreç yönettiğini görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 2019’dan bu yana 5 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 2 bin 500’ünün ise yapımı devam ediyor. Hizmet sürecimizin sonunda 30 bin konutu dönüştüreceğiz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi.