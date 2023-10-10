Bursa’da Yıldırım Belediyesi, çocuk drama, yetişkin drama ve etkili iletişim-beden dili ve diksiyon branşlarında verdiği eğitimiler devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Adile Naşit Tiyatrosu, yeni sezon ile birlikte sanatseverlere yönelik eğitimlerine devam ediyor. 8-13 yaş arası çocuklara yönelik çocuk drama kursu, 14 yaş ve üzeri için yetişkin drama kursu düzenliyor. Katılımcıların, psikodrama teknik ve yöntemleri ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak özgüven kazandırmayı amaçlayan ve 2 ay sürecek kurslar, Adile Naşit Tiyatrosu’nda cumartesi-pazar günleri yapılacak.

Spor ve sanat vurgusu

Öte yandan, katılımcıları, diyafram çalışması, vurgu, tonlama, kelimelerin doğru telaffuzu eğitimleri ile Türkçeyi etkili ve anlaşılır bir şekilde kullanmaya teşvik etmek amacıyla da etkili iletişim-beden dili ve diksiyon kursu düzenleniyor. Kursların katılımcılara önemli kazanımlar sağlayacağını kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz özellikle gençlerimizin, en az bir sanat dalı ve bir spor branşında aktif olarak yer almalarını istiyoruz. Gençlerimizin, donanımlı, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için bunun elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ilçemize spor tesisleri kazandırıyor, çocuklarımız ve gençlerimiz imkânlar oluşturuyoruz” dedi.