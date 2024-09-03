Yıldırım Belediyesi’nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği kırtasiye desteği başvuruları kapsamında gelir araştırması sonuçlanan başvuruların kartları dağıtılmaya başlandı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor. Yıldırım Belediyesi, ön başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan gelir düzeyi araştırması sonucu kırtasiye desteğinden faydalanacak ailelere bin TL’lik kırtasiye kartlarının dağıtımına başladı. Proje sayesinde Yıldırım’daki belirlenmiş 125 adet kırtasiyeden alışverişlerini yapabilecek ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkanına kavuşacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni döneme başlayacak öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

GELECEĞE YATIRIM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini, okulların eksiklerini, ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Yıldırım’ın Türkiye’nin birçok kentinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, bunun çok önemli bir potansiyel olduğunu anımsatarak, “En doğru yatırım geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımdır. Biz de Yıldırım’da projelerimizi bu düşünceyle hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan sportif ve kültürel aktivitelerle onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan çocuklarımızın daha iyi fizikî şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarda zarar gören yıpranan bölümler ekiplerimiz tarafından onarılıyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri maksadıyla kurumlarımızın bulunduğu bölgelerde trafik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün çabamız geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza daha iyi imkânlar sağlamak” ifadelerini kullandı.