Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor.

İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; ücretsiz deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi(LGS) sonrasında tercih danışmanlığı merkezi ile gençlere yol gösteriyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, 4 Temmuz mesai bitimine kadar ücretsiz rehberlik desteği alarak lise tercihlerini yapabilecek.

Yıldırım Belediyesi olarak gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan her türlü yatırım geleceğe dikilmiş birer fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için Bursa’nın en güzel kütüphanelerini ilçemize kazandırdık. Düzenlediğimiz programlarla gençlerimizin eğitimlerine destek olduk. Yıl boyunca alın teri döken gençlerimizin lise tercih sürecinde de yanlarındayız. Bu süreçte en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri liselere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” diye konuştu.