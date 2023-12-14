Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Yıldız Sarayı’nda 19. yüzyıla ait süsleme ve resimler ortaya çıkarıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, “Çok sayıda özgün elemanı kurtarabilmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki yılın sonunda ziyaretçileriyle buluşacak” dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Sarayı’nda devam eden çok yönlü restorasyon çalışmalarında son derece önemli bulgulara rastlandı. Özellikle “Çukur Saray” olarak adlandırılan yapının duvarlarında yürütülen çalışmalarda, 5 kat boya raspasının altından sanat değeri yüksek duvar resimleri çıktı. Duvarlara resmedilen Beylerbeyi Sarayı ve Beykoz Kasrı başta olmak üzere Mesudiye Zırhlısı gibi resimlerin, son derece detaylı çizilmeleri yönüyle belge niteliği taşıdığı öğrenildi. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, mekanın farklı yerlerinde, tavanlarda, ahşaplarda, döşemelerde çok sayıda özgün elemanın kurtarıldığını ve ortaya birçok orijinal süslemenin çıkarıldığını belirtti. Yıldız, sarayın önümüzdeki senenin sonunda açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağını ifade etti.

“Çalışmalar 2018 yılında başladı”

Yıldız Sarayı’nda Milli Sarayların restorasyon çalışmalarının 2018 yılının sonunda başladığını söyleyen Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, “2018 yılının sonundan itibaren Küçük Mabeyn Kasrı’nda Yaverler Dairesi’nde, Çit Kasrı’nda, Set Kasrı’nda, bunlar hep her biri ayrı birer köşk kasır, bilhassa Has Bahçesi’nde çok önemli restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yine aynı şekilde Silahhanesi de buranın çok önemli bir binadır. Oranın da restorasyonu tamamlandı. Ve içinde bulunduğumuz bu ikinci etap çalışmalara geçmiş durumdayız. Tabii burada da en önemli yapılardan bir tanesi bu Çukur Saray. Yaklaşık 90 tane odası olan fevkalade büyük bir saray yapısıyla iç içeyiz. Bununla beraber tabii bu grupta aynı zamanda Türkiye’de günümüze ulaşmış tek saray tiyatrosu olan Yıldız Sarayı Tiyatrosu’nun da restorasyonu devam ediyor. Bu ikinci etaba 2023 yılının başında başladık” dedi.

“Orijinal süslemeler ortaya çıkarılmış durumda”

Çukur Saray’ın bu çalışmalardaki önemini ve buradaki çalışmaları anlatan Yıldız, “Çukur Sarayı burada önemli kılan şu; Çukur Sarayı bu çalışmalara başladığımızda daha evvelden uzun yıllar Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından kullanılmıştı. Şu görmüş olduğunuz süslemelerin hiçbirine ulaşamıyorduk. Dönemin ihtiyaçlarına göre sıva, boya altında kalmış ve bir süsleme emaresi vermeyen bir bina durumundaydı. Çalışmalar başladıktan sonra arkadaşlarımız burada yaptıkları araştırma çalışmalarında, saha araştırmalarında binanın çok fazla sayıda süslemeyi barındırdığını gördüler ve çalışmalar bu yönde ilerledi. Bugün yaklaşık 11 ayın sonunda memnuniyetle görüyoruz ki çok ciddi oranda bu orijinal süslemeler ortaya çıkarılmış durumda. Mekanın farklı yerlerinde, tavanlarda, ahşaplarda, döşemelerde çok sayıda özgün elemanı kurtarabilmiş durumdayız. Çukur Saray’daki çalışmalarımızı diğerinden ayırılan da en önemli nokta burası. Çünkü tarihi mirasın restorasyonunda ve konservasyonunda bizler için en önemli husus, orijinali, özgün olanı muhafaza edebilmek, onu yaşatabilmektir. Burada bu yönde oldukça zahmetli olması rağmen çok önemli bir mesafe alındığını memnuniyetle görüyoruz” diye konuştu.

“İnşallah önümüzdeki yılın sonunda ziyaretçileriyle buluşacak”

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, Yıldız Sarayı’nın önümüzdeki senenin sonunda açılacağını söyledi. Yıldız, “Burada yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Yüz elli kişilik bir uzman restoratör ve sanatkar ekibi var. Tezyinat ilgili çok fazla husus olduğu için ülkemizin çok önemli kalemkarları, kalem sanatkarları buradalar, bizimle beraberler. Yine ahşaplara yönelik olarak döşemelere dönük olarak ve tekstil eserleri olarak farklı uzmanlık grupları çalışıyor. Çalışmalarımız karşılaştığımız sürprizlere rağmen, çünkü bunlar çok kıymetli sürprizler, oldukça verimli gidiyor. İnşallah önümüzdeki yılın sonunda Çukur Saray ve tiyatro binamızı tamamlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde ziyaretçileriyle buluşacak” ifadelerini kullandı.