Gürcistan Ankara Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla ve Gürcistan Kültür ile Dışişleri Bakanlıklarının destekleriyle, Ankara’da Gürcü Kültür Günleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Gürcistan Halk Oyunları ve Şarkıları Devlet Akademik Topluluğu tarafından Erisioni’nin ‘’Gürcü Hazinesi’’ adlı gösteri düzenlendi.

Programa özel olarak davet edilen İnegöl Riraşi Gürcü Halk Şarkıları Grubu, seslendirdikleri eserlerle salonu dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir gün yaşattı. Programla ilgili bilgi veren Marmara Gürcü Federasyonu (MARGÜFED) Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, çok başarılı bir organizasyon izlediklerini söyledi.

Başkan Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen davetliler, geleneksel Gürcü kıyafetleri ve takılarının asırlara dayanan zenginliğini tanıtmak amacıyla Külliye’nin fuaye alanında açılan sergide, Gürcistan’ın farklı bölgelerine ait yöresel kıyafetler ve takıları yakından görme ve tanıma imkânına sahip oldular. Düzenlenen programda İnegöl ekimizde harika bir performans sergiledi. Bu güzel etkinliğe öncülük eden Başta Sn. Büyükelçimiz Archil Kalandia ve tüm Kültür Bakanlığı yetkililerine, elçilik çalışanlarına ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Federasyonumuza bağlı dernek üyelerimizin katılım ve gösterdikleri gayretler için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan Gürcistan’ın Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Archil Kalandia ise, Türkiye’de Gürcü kültür ve sanatına yönelik farkındalığın daha da artırılmasının önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Kalandia ayrıca, iki ülke arasındaki yakın dostane ve ortaklık ilişkilerini vurguladı ve bu bağlamda kültür alanındaki ikili işbirliğinin pekiştirilmesinin altını çizdi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN