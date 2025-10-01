Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir anaokulunda yaz etkinlikleri kapsamında 12 Ağustos’ta havuza giren 4 yaşındaki Berra Dizi, arkadaşlarıyla birlikte suya girdiği sırada yanında sınıf öğretmeni, yüzme eğitmeni ve bir stajyer bulunuyordu. Çocuklar havuzda oynarken, saat 13.30 civarında stajyer öğrencilerden birinin hareketsiz olduğunu fark etti. Hemen durumu öğretmenlere bildirdi. Yüzme eğitmeni hızla müdahale ederek Berra’yı sudan çıkardı. Suni teneffüs uygulanırken, sağlık ekiplerine de haber verildi.

Hastanede yapılan ilk incelemelere göre Berra’nın havuzda yaklaşık 30 saniye süren bir epilepsi nöbeti geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan küçük kız, bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı; öğretmenler ve aile bireylerinin ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderilerek detaylı bir rapor talep edildi. Geçtiğimiz hafta dosyaya giren ve üç uzman tarafından hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda, Berra’nın yaşamını yitirmesine neden olan ihmaller tek tek sıralandı.

Bilirkişi raporuna göre, okul yönetimi öğrencilerin sağlık durumlarının düzenlenecek etkinlikler için uygun olup olmadığını yalnızca velilerin verdiği bilgilerle değerlendirdi. Berra’nın düzenli olarak kullandığı ilaçlar ve daha önce sınıfta geçirdiği nöbetler göz ardı edildi. Ayrıca, küçük çocuklar için havuz derinliğinin en fazla 50 cm olması gerekirken, olayın yaşandığı havuzun derinliği 74 cm’ydi. Havuz başında sertifikalı bir cankurtaran bulundurulmadığı gibi, çocuklara yüzme kolluğu da takılmamıştı. Yüzme eğitmeni ise hem uygun kıyafet giymemişti hem de öğrencilere olması gereken mesafeden uzaktaydı. Tüm bu ihmaller nedeniyle hem okul yöneticileri hem de öğretmenler ‘asli kusurlu’ olarak değerlendirildi.

AİLE DE SORUMLU BULUNDU

Bilirkişi raporuna göre aile de kusurlu bulundu. Raporda aile için şu değerlendirme yer aldı: “Anaokulundaki etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynlerin (anne-baba) olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları...”

Soruşturma devam ederken, savcılık bu raporu dikkate alırsa ailesi de Berra’nın ölümünden hukuken sorumlu tutulup yargılanabilecek.