2023 yılının en önemli güneş tutulması 29 dereceyle bugün Koç burcunda gerçekleşti. Bu yılın ilk Güneş tutulması 'hibrit' olarak gerçekleşecek. Bu tutulmanın burçlara etkisi ne olacak? işte detaylar...

Yılın ilk Güneş tutulması olan Hibrit Güneş tutulmasının burçlara etkisi araştırılıyor. On yılda bir meydana gelen astronomik olay gündüzü daha karanlık bir hale getirecek. Son Hibrit Güneş tutulması Kasım 2013'te gerçekleşti. Bir sonraki ise Kasım 2031'e kadar olmayacak. Hibrit güneş tutulması, tam ve halkalı güneş tutulmasının bir kombinasyonu ancak öncesinde ay pozisyonunu alırken kısmi bir güneş tutulması gerçekleşir.

Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir Güneş Tutulmasını izleme fırsatı yaratacak. Hibrit Güneş tutulması Türkiye'den izlenemezken Güney Pasifik bölgesindeki birçok ülkeden gözlemlenebilecek. Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nde astronom olan Dr. Greg Brown Daily Mail'e "Bu tutulma sadece Avustralya, Doğu Timor, Endonezya, güney Hint Okyanusu ve batı Pasifik Okyanusu'ndan görülebilirken, bağlantılı kısmi tutulma da çevredeki birkaç bölgeden görülebilecek" dedi.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

20 Nisan 2023 saat 07:12'de 29 derece Koç burcunda bir Güneş tutulması meydana geldi. Bu tutulma oldukça etkili ve zorlu bir doğaya sahip zorlayıcı nitelikte gerçekleşecek.

Koç: Bu tutulma kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında sizi değişip dönüştürebilir.

Boğa: Hayata bakış şeklinizi, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Yeni hedefeler belirleyebilir, farklı gruplara dahil olabilirsiniz. Sonlanması gereken süreçlerin gündemde olacağı bir dönem.

İkizler: Tutulma yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimleri anlatan evinizde gerçekleşecek. İşinizle ilgili uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler de bu dönem hayata geçebilir.

Yengeç: Bu süreçte bir kapı kapanırken diğerinin açılacağı bilgisini de kafanızın bir köşesinde tutmanız iyi olur. Bu dönemde krizli durumlara dahil olmamaya ve fevri çıkışlardan uzak durmaya gayret edin. Alacağınız eğitimler ya da ticari olarak bulunacağınız girişimler uzun vadede güzel sonuçlar verecek.

Aslan: Yarım bıraktığınız bir ticari girişim tekrar hayata geçebilir. Tutulma iyicil etkisi ile hayata karşı inancınız, idealarınız ve yaşam felsefenizi daha da olumlu şekilde şekillendirecek. Kariyer ve resmi konularda önemli kararlar vermeniz, imza atmanız gerekebilir.

Başak: Bu tutulmanın sizi ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında bazı sonlanmalara götürebilir.

Terazi: Aile hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda önemli kararlar vermeniz gerekebilir. İşinizde de emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. Sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar hakkında tekrar değerlendirmeler içinde olabilirsiniz.

Akrep: Beslenme, uyku ve spor gibi konulara daha fazla eğilebilir ve bu konularda harika bir ritim yaratabilirsiniz. Sadece vücudunuzu aşırı zorlamamaya ve riskli hareketlerden kaçınmaya özen gösterin. Bazı konularda finaller yaşayabilirsiniz.

Yay: Çocuklarınızın, aşk hayatının ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinizin ön planda olacağı bir dönem. Maddi olarak zorlanabileceğinizden aşırı harcamalardan kaçının. Evinizle, ebeveynlerinizle olan işlerinizi yoluna koyacaksınız. Yeni bir ev almayı düşünebilir, taşınabilir; şehir hatta ülke değiştirmeyi dahi düşünebilirsiniz.

Oğlak: Yaşam tarzınız, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konuları hakkında önemli haberler ve gelişmeler olması muhtemel.

Kova: Farkında olmadığınız durumlar gün yüzüne çıkabilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşamamak için fevri tepki vermemeye gayret edin. Ailenizle kendinizi daha güvende hissedeceğiniz bir dönem. Tutulma vesilesi ile araç almak, satmak ve kiralamak konusunda avantajlı etkiler alıyorsunuz.

Balık: Bu süreçte kendinizi adeta yeniden tanıyabilir ve hayatınızı daha iyi ve mutlu hale getirmek adına önemli kararlar alabilirsiniz. Özgüveniniz artarken, cesaret ve kararlılığınız da aynı şekilde yükselecektir.

Bugün gerçekleşen Güneş tutulması işte böyle görüntülendi:

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