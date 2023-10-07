Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Zeynep Ergin isimli anne yıllar önce kaybettiği oğlu Kaan’ın anısına Edremit’in Bostancı köyünde kurduğu kültür ve sanat evini Burhaniye’ye taşıdı. Kocacami Mahallesi’nde Kaan’ın Evi adıyla kurulan yer için sazlı sözlü açılış töreni düzenlendi.

Kültür Sanat Evinde, başta bakım evlerinde kalmakta olan yaşlılar ve çocuklar olmak üzere herkese yönelik etkinlikler resim sergileri, söyleşiler, paneller ve konserler düzenlenecek. Bu etkinliklere isteyen herkes ise ücretsiz katılabilecek. Koca Camii Mahallesi Müderris Şükrü Sokak’taki yerin açılışı çok sayıda sanatseveri buluşturdu. Açılışta Nursen Öztürk çalıp söylerken pek çok kişi de türkülere eşlik etti. İllüzyonist İlkay Çiğdem de gösteri yaptı. Oğlu Kaan’ın anısını yaşatmak istediğini anlatan Zeynep Ergin, "Daha önce Edremit Bostancı Köyünde Kaan’ın Konağı diye bir mekanımız vardı. Yıllar önce kaybettiğim oğlumun anısına yaptırmıştım ben orayı. Orada başladığımız edebiyat, felsefe, öykü yolculuğumuzda inşallah, Burhaniye merkezinde daha küçük bir mekanda, ama daha merkezi olan mekan olan Kaan’ın Evinde devam etmeyi planlıyoruz. İnşallah, burasının daha merkezi oluşu, daha ulaşılabilir olması açısından daha büyük kitlelere hitap edebileceğimizi düşünüyoruz. Gene burada söyleşiler yapacağız. İmza günleri düzenleyeceğiz. Yazarlarımızı şairlerimizi ağırlayacağız. Buna benzer kültürel etkinliklerle faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.