Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ters yönde seyreden sürücü yönetimindeki 16 AGM 660 plakalı motosiklet, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 34 GPA 347 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredeki esnaflar yerde yatan yaralıyı 112 Acil Servis Ambulansı gelene kadar şemsiye ile güneşten korudular. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.