KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi Eskişehir’deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin bir benzerini İzmit’te hayata geçirmeye hazırlanıyor. İzmit’in kültürel mirasını daha da ileriye taşıyacak müzede, Yeşilçam’a emek vermiş karakterlerin balmumu heykelleri yer alarak geçmişler gelecek arasına köprü kurulacak.

BÜYÜKERŞEN HEYECANINI DİLE GETİRDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ağırlayarak projenin detayları ile ilgili Büyükerşen’e bilgi verdi. Prof. Dr. Büyükerşen, müzenin kurulması adına heyecanlı olduğunu belirterek müzecilik adına güzel bir projenin ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.

TARİHİ KAPANCA SOKAĞI GEZDİLER

Başkan Hürriyet, Yılmaz Büyükerşen ve CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı daha sonra tarihi Kapanca Sokağı gezerek kentin kültürel mirası üzerine sohbet etti. Şehr-i İzmit Kafe ve Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’ni gezen Prof. Dr. Büyükerşen, İzmit’in tarihsel önemini ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkartan Başkan Hürriyet’e çalışmalarında başarılar diledi.