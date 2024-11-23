Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Hakaret, çirkin üslup ve karalama siyaseti ile milletin desteği alınamaz, siyasi ömrünüz boyunca bu nedenle sonuç alamadınız, yapmayın, sizden sonrakilere kötü örnek olmayın, eser siyaset ile milletin gönlüne girenlere iftira atarak bir yere varamazsınız” diyoruz. Yine çarpıtıyorlar, yine karalıyorlar, yine anlamak istemiyorlar.

Bu zihniyet ne yazık ki değişmiyor, keşke değişseler, keşke akıllansalar…

1961’de neyse bu günde aynılar;

Merhum Menderes boşuna söylememiş:

"Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahî kaale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsülü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi?

HAYIR

Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?"