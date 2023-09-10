13 Eylül Çarşamba gününden itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 1,5 TL, BENZİNE 1 TL ZAM GELİYOR

13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN ANKARA'DA 40 TL'DEN SATILACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 39,5 TL'den benzinin litresi ise 37,87 TL'den satılacak. Zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da ise 40 TL'den, benzinin litresi ise 38,44 TL'den satılacak.