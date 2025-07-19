Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, hem sözel hem de eşit ağırlık puan türlerinde Türkiye birincisi oldu. Aynı sınavda Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Abdulvahab Burro, Arapça Yabancı Dil Testi’nde (YDT) Türkiye birinciliğini elde etti.

Yoğun ve uzun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, elde ettikleri derecelerle sadece Bursa'nın değil, Türkiye’nin gururu haline geldi. Özellikle Muhammed İsmail Kuşat’ın iki ayrı puan türünde zirvede yer alması, eğitim çevrelerinin dikkatini çekti. Abdulvahab Burro’nun Arapça testinde birinci olması ise Bursa’nın yabancı dil alanındaki başarısını öne çıkardı.

Elde edilen derecelerin arkasında disiplinli çalışma, etkili rehberlik hizmetleri ve aile desteğinin yer aldığı belirtiliyor. Eğitim kurumları, öğrencilerin bu başarılarında sistemli çalışmanın ve kararlılığın büyük rol oynadığını vurguladı.