

Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi 23. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud İ.(29) temizlemek için talaş emici makinesinin içine girdi. O sırada çalışan makine, işçiyi içine çekti. Bacakları makineye sıkışan işçinin imdadına yetişen arkadaşları makineyi kapattı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bacakları sıkışan işçi, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT