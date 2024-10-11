Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024” yayımlandı. Geçen yıl 6 alanda öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), gerçekleştirdiği çalışmalarla bu yıl 10 alanda öne çıktı. Yükseköğretim Kurulu’nun yaptığı değerlendirmelerden biri olan “Sürdürülebilirlik” kategorisinde tüketilen su miktarı başına su tasarrufu yatırımı ve enerji verimliliği yatırımı alanında yaptığı çalışmalarla zirvede yer alırken; en fazla akredite edilen lisans programına sahip üniversite olarak 1’inci sıradaki yerini korudu.

YÖK’ün Türkiye’deki 201 üniversiteyi 64 farklı göstergeye göre değerlendirdiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024” yayımlandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), enerji verimliliği yatırımı kullanımının ve tüketilen su miktarı başına su tasarrufu yatırımının en yüksek olduğu üniversite kategorisinde 1’inci olurken uluslararasılaşma yolunda ilerleyen üniversite, hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en fazla akredite edilen lisans programına sahip üniversite olarak 1’inci sıradaki yerini korudu.

4 farklı kategoride 10 ayrı göstergede sıralamalara girdi

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen üniversite; 2024 verilerine göre “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” alanında “Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım” kategorisinde 6’ncı olurken “Alan ağırlıklı atıf endeksi” kategorisinde 13’üncü olarak yer aldı. “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024”te; “Eğitim ve Öğretim” alanında en fazla akredite edilen lisans programına sahip 1’inci üniversite olan İGÜ, “E-Kaynak sayısı” kategorisinde de 3’üncü oldu.

Ayrıca “Uluslararasılaşma” alanında “İstihdam edilen uluslararası doktoralı öğretim elemanı sayısı” kategorisinde 5’inci olurken, “Uluslararası öğrenci sayısı” kategorisinde 9’uncu ve “Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı” kategorisinde 11’inci olarak önemli başarılara imza attı.

Sürdürülebilirlik alanında 3 ayrı göstergede başarı

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı benimseyerek çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren üniversite, 2024 raporunda yer alan “Sürdürülebilirlik” alanında “enerji verimliliği yatırımı kullanımı” ve “tüketilen su miktarı başına su tasarrufu yatırımı” kategorilerindeki birinciliğinin yanı sıra “Kişi başı doğrudan karbon ayak izi” kategorisinde 8’inci olarak doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalara verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

“Geleceği şekillendirmek için güçlü bir iş birliği ruhuyla hareket ediyoruz”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en fazla akredite edilen lisans programına sahip üniversite olarak 1’inci sıradaki yerini koruyan İGÜ’nün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024’te 10 alanda gösterdiği başarının altını çizdi.

Prof. Dr. Bahri Şahin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’ın yükseköğretimin önümüzdeki dönemde çözüm arayacağı konular olarak gösterdiği; hızla gelişen teknoloji, iklim ve çevre sorunları, küresel çatışmalar, toplumsal ihtiyaçlarda yaşanan değişim, istihdam ve ekonomik krizler gibi çok sayıda hususla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan gurur duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, üniversite olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik, yalnızca dünya için değil, insanlık için de kritik bir öneme sahiptir ve bu hedefe ulaşmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, eğitim ve araştırma faaliyetlerimize özel bir önem vererek, yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve toplumsal faydayı artırmayı amaçlıyoruz. Geleceği şekillendirmek için güçlü bir iş birliği ruhuyla hareket ediyoruz” dedi.