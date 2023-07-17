Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), Haziran 2023 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, sadece gıda için 10 bin 72 lira olarak belirlendi. Açlık sınırının üzerinde hesaplanan hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenme için her bireyin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin aylık sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gıda harcamalarının karşılığı 2.742 lira olarak belirlendi. Bu değer yetişkin bir kadın için 2.635 lira, 15-18 yaş arası bir genç için 2.838 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 1.857 lira olarak hesaplandı. Sağlıklı bir biçimde beslenmek için toplam aile bütçesine yansıyan maliyet ise 10 bin 72 lira olarak tespit edildi. Bu tutar sadece gıda harcamalarını içermekte olup, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi diğer giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise 34 bin 838 lira olarak hesaplandı.

Günlük harcamalara göre, Mayıs 2023 itibarıyla en yüksek maliyetli grup süt ve süt ürünleri oldu. Günlük olarak 114,65 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu en fazla harcama gerektiren kategori oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 72.15 lira olarak belirlendi. Sebze ve meyve harcamaları ise günlük 61.06 liraya ulaştı. Ekmek harcaması günlük 23.4 lira, katı yağ ve sıvı yağ harcamaları ise sırasıyla 19.13 lira olarak hesaplandı. Yumurta için yapılması gereken harcama miktarı 7.31 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.33 lira olarak belirlendi.

Harcamalara göre süt ve süt ürünleri, daha dar bir gruplandırmaya göre en yüksek paya sahip kategori oldu ve toplam harcamaların üçte birinden fazlasını oluşturdu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubu ise ikinci sırada yer aldı ve toplam harcamaların yüzde 29.3'ünü oluşturdu. Sebze ve meyve ise harcamaların yüzde 18.2'sini kapsadı. Ekmek, makarna ve benzeri ürünler için yapılan harcamalar ise toplam harcamaların yüzde 9.8'ini oluşturdu. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.5 olarak belirlendi.

Her bir aile bireyinin sağlıklı beslenme için gereksinim duyduğu gıda grupları ve alması gereken kalori miktarı da farklılık gösteriyor. Örneğin, kadın ve erkekler için tüketilmesi gereken ekmek miktarı anlamlı bir fark gösteriyor. Süt ve süt ürünleri tüketiminde, 10-18 yaş arası bir gencin harcama gereksinimi yetişkin erkek ve kadınlardan daha fazla, yumurta tüketimi ise 4-6 yaş grubu için daha önemli durumda. Günlük 335.74 liralık harcama içinde en maliyetli kalemi, 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı olan 32 lira oluşturuyor. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı ise yetişkinlerden daha fazla olarak hesaplandı.