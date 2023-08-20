Tüik, Bursa'nın 17 ilçesinin nüfus bilgilerini açıkladı. Verilere göre Bursa'nın en kalabalık ilçesi 891.250 nüfusla Osmangazi'dir.

Tüik Bursa'nın 17 ilçesinin nüfus bilgilerini açıkladı.

Tüik'in verilerine göre; (891.250) Osmangazi, (655.856) Yıldırım, (536.365) Nilüfer ilk üç sırada yer alıyor.

İnegöl Kaçıncı Sırada

Sırasıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer'i takip eden İnegöl, Tüik'in açıkladığı verilere göre Bursa'nın en kalabalık ilçeleri arasında 4. sırada yer alıyor.

İnegöl'ün Nüfusu

İnegöl'ün güncel toplam nüfusu 294.485'tir.

İnegöl'ün erkek nüfusu 148.438, kadın nüfusu ise; 146.047'dir.