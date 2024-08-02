Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıl çalışması nedeniyle daralan yolda TIR ile otomobilin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmethan M. (27) yönetimindeki 60 AET 658 plakalı TIR, yol çalışması nedeniyle daralan yolda aynı yöne seyrederken aniden önüne geçen sürücü Muhammed Baha T. (23) idaresindeki 16 NN 797 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Vildan T. (24) ile E.T. (10) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: şerife öz