 Bursa'da ticari taksi ile belediye otobüsü şoförünün yol vermek kavgasında yumruklar konuştu. Birbirlerine acımasızca vuran şoförleri vatandaşlar ayırdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü ile ticari taksi şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şoförler birbirlerine saldırmaya başladı.

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Yumrukların konuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay yerine polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü.
Öte yandan, kavgada şoförlerin bıçak gösterdiği de öne sürüldü.

Kaynak: İHA