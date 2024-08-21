Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz şekilde yola çıkan tır ile bir kamyonet çarpıştı. Olay, saat 16.30 civarında İznik-Adapazarı Yolu üzerinde gerçekleşti. Polonya vatandaşı D.M. yönetimindeki WZ 932 GE plakalı tır, İznik-Adapazarı Yoluna dikkatsiz bir şekilde çıktı. Bu sırada yolda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 H 4243 plakalı kamyonet, tıra çarptı. Çarpışmanın sonucunda kamyonet sürücüsü ve yanındaki iki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA