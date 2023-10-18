Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, saat 11.00 sularında, İshaklı Kavşağı'nda gerçekleşti. Şarköy-Malkara arasındaki bu kaza, Yaşar Koç'un (64 yaşında), Şarköy'den Tekirdağ'a gitmekte olan minibüsünü kullandığı sırada meydana geldi. Koç'un yönetimindeki 59 M 2129 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, virajı dönemeden devrildi.

Minibüsün devrilmesi sonucu içinde bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Şarköy ve Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Neyse ki, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazadan sağ kurtulan minibüs sürücüsü Yaşar Koç, yağışlı hava nedeniyle zeminin kayganlaştığını ve bu koşullarda virajı dönerken kontrolü kaybettiğini dile getirdi. Koç, devrilen minibüsteki yolcuları kendi çabalarıyla aracın camını kırarak kurtardığını ifade etti.