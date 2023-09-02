Gayrimenkul PR şirketi, seri ilan sitelerinde sahte ve fahiş fiyat ilan girilmesini önleme amacı ile Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmeliğin sorunu çözmeyeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Seri ilan siteleri aracılığı ile fiyat manipülasyonlarının kolaylıkla yapıldığını belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul PR şirketi, ‘Türkiye’de aylık ortamala 1 milyon 200 bin civarında gayrimenkul ilanı yayınlanıyor. Böylesine büyük potansiyeli takip veya kontrol edecek bir sistem kurulamaz. Bu yönetmelik sahte ilan sorunlarını çözmüş gibi görülmesinden başka hiçbir işe yaramayacak’ açıklamasını yaptı

Seri ilan sitelerinin sistemde yapacağı birtakım doğrulamaların yönetmeliğin gereğini yerine getirmekten başka bir anlamının olmayacağını belirten Gayrimenkul PR, ‘taşınmaz ticareti yetki belgesi dahi olmayan çok sayıda merdiven altı emlak ofisi hala ilan yayınlayabiliyor. Yönetmelikte, gayrimenkul ilanı yayınlamada ‘satışa/kiralamaya yetki belgesi şartı’ getiriliyor. Satıcılar, emlak ofislerine çoğu zaman satış/kiralama yetkisi vermiyor. ‘Müşteriniz varsa getirin sözleşme yapmıyoruz’ diyorlar. Hal böyle olunca kimi emlak ofisleri ilan girebilmek için sahte yetki belgeleri düzenleyecek. Gayrimenkul sektöründe ‘sahte ilanların yerini, sahte satış yetki belgeleri’ alacak. Satıcılar ve alıcılar daha fazla mağdur olacak, mağdur olanlar mahkeme yolunu tutacak ve nihayetinde mahkemelerin yükü inanılmaz düzeyde artacak’ açıklaması yaptı

Bakanlığın çıkarttığı yönetmeliğin iyi niyetli fakat sektörde yetki belgesi sahteciliğini ve mahkemelerin daha yükünü artıracağını belirten Gayrimenkul PR şirketi şu değerlendirmeyi yaptı; ‘Bu sorun aslında yönetmelikler ile temelden çözülebilir. Ancak çıkartılan yönetmelikler, piyasa gerçeklerinde kopuk olduğu için gayrimenkul sektöründeki fiyat enflasyonu ve spekülatif fiyat artışlarını engellemiyor. İlan yayınlamak ‘resmi dijital beyan’ niteliğine getirilmesi gerekiyor. Gayrimenkul sektörüne yönelik bir karar alınmadan önce konunun uzmanlarından fikir alınmasında uzun vadede sonsuz faydalar görmekteyiz’