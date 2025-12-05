

Bursa 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Sönmez’in anne ve babası ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olay 2 yıl önce, kliniğinde sedasyon altında bir diş çekilen, bir dişi kanal tedavisi yapılan ve dört dişine dolgu uygulanan Deniz’in işlem sonrası rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkmıştı.

Anestezi Uzmanı Levent O., sedasyon işlemine ilişkin yasağın yürürlüğe girdiğini bilmediğini öne sürerek, "Daha önce de aynı işlem Deniz’e yapılmıştı. Devlet hastanelerinde uzun randevu süreleri olması nedeniyle işlem zorunlu hale geldi. Kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi.



Diş Hekimi Aleyna S.G. ise kliniğe yeni başladığını ve sedasyon uygulamasının klinikte zaten rutin olduğunu belirterek, "Sedasyonun yasak olduğunu düşünmedim, sorgulamadım. Bana bilgilendirme yapılmadı. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan baba Aydın Sönmez, "2 yıldır mücadele ediyoruz, artık yargılamanın uzamasını istemiyoruz" dedi. Anne Elena Sönmez ise sedasyon önerisinin Aleyna S.G. tarafından yapıldığını belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, mütalaasında işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A. ve M.E.K.'nin beraatini isterken, Diş Hekimi Aleyna G. ve Anestezi Uzmanı Levent O.’nun 'bilinçli taksirle ölüme neden olma', mesul müdür Kerem G.Y.’nin ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.